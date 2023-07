Fermo, blitz in un appartamento occupato abusivamente: la polizia trova 296 proiettili e la casa distrutta

FERMO - Sfondano la porta di un appartamento sfitto, mettono la casa a soqquadro e bivaccano per giorni. Quando arriva la polizia, allertata dalla proprietaria dell'abitazione, all'interno non trova nessuno ma in compenso sequestra 296 proiettili calibro 22 Long Rifle che erano stati abbandonati sul tavolo della zona giorno. È accaduto in una abitazione sul litorale fermano.

Blitz in un appartamento occupato abusivamente: la polizia trova 296 proiettili

Nei giorni scorsi arriva all'Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, una segnalazione da parte della proprietaria di una casa situata sul litorale fermano: la signora denuncia l'irruzione nella sua abitazione da parte di sconosciuti che, forzando la porta d'ingresso, avevano occupato abusivamente l'appartamento bivaccandoci per giorni e mettendo tutto a soqquadro.

All’arrivo della pattuglia, la porta era spalancata e l’interno dell’abitazione era vuoto ma l’attenzione degli investigatori è stata attirata dalla presenza, sul tavolo della zona giorno, di ben 296 proiettili calibro 22 Long Rifle, contenuti in numerosi pacchetti di cartone.

Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Scientifica per la raccolta, repertazione e la successiva analisi dei proiettili trovati. Sono in corso attività di indagine finalizzate ad individuare i proprietari dei proiettili. Al termine dell’intervento, l’appartamento è stato messo in sicurezza dai possibili accessi esterni.