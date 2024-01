Carnevale di Fano, presentazione a Roma. Madrina il direttore d'orchestra (contestato a Nizza) Beatrice Venezi: che accoglienza riceverà?

FANO - Beatrice Venezi sarà la madrina del Carnevale di Fano 2024. Si sapeva. Ora è ufficiale anche la presentazione del programma che si svolgerà a Roma, all'Enit, il 10 gennaio.

Le tre domeniche

Il Carnevale di Fano è il più antico d’Italia (risale al 1347) ed l’unico a caratterizzarsi per il cosiddetto “getto” di dolciumi dai carri allegorici. Le tre domeniche di sfilate saranno il 28 gennaio, 4 e 11 febbraio. In scena lo storico lancio di dolciumi dai carri allegorici di prima categoria, alti fino 18 metri, sul pubblico. Una tempesta di dolcezza (quasi 200 quintali) di caramelle, cioccolatini e tanto altro, pronto a diventare un goloso bottino per la “marea” di persone che riempiranno il corso mascherato allestito a pochi passi dalle mura romane.

A rallegrare il pubblico che parteciperà al Carnevale di Fano ci sarà anche la Musica Arabita (dal dialetto fanese “Arrabbiata”) stravagante street band che, dal 1923, 101 anni, accompagna le sfilate suonando gli strumenti più bizzarri e strampalati.

Come sarà accolta?

Il Carnevale di Fano è capofila del progetto per il riconoscimento dei Carnevali storici come patrimonio immateriale dell’Unesco. La città della Fortuna ha ospitato la firma del protocollo d’intesa del percorso che vede coinvolti anche i Comuni di Acireale, Avola, Cento, Foiano, San Giovanni in Persiceto, Putignano, Sciacca e Tempio Pausania.

Ospite il direttore d’Orchestra (rigorosamente declinato al maschile) Beatrice Venezi, bravissima quanto schieratissima politicamente, nominata consigliere per la musica dal ministero della Cultura. Beatrice Venezi è stata contestata a Nizza dove era stata chiamata a dirigere il concerto di Capodanno all'Opera. Alcuni spettatori, un momento prima dell'inizio del concerto, hanno urlato («Non vogliamo i fascisti») ed esposto uno striscione. Come sarà accolta a Fano? In passato le madrine erano state sicuramente non divisive come Ela Weber, Emanuela Aureli, Annalisa Minetti, Jessica Notaro (la ragazza aggredita con l'acido dall'ex compagno)