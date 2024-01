Incendio in galleria, la Valdichienti riaperta al traffico: ma si viaggia su una corsia per carreggiata

SERRAVALLE - Anas ha riaperto al traffico la strada statale 77var “della Val di Chienti” (direttrice Foligno-Civitanova Marche) tra gli svincoli di Colfiorito e Serravalle di Chienti, chiusa lo scorso 24 dicembre a causa dei danni provocati dall'incendio di un veicolo.

Per consentire il completamento dei lavori di ripristino degli impianti danneggiati, il transito è provvisoriamente consentito su una corsia per ogni senso di marcia fino al termine degli interventi. L'incendio era stato originato da un'autovettura che transitava in direzione Foligno.

I danni causati dalle fiamme agli impianti tecnologici e di sicurezza avevano reso necessaria la chiusura di entrambe le canne del tunnel.