MACERATA Riprenderà entro la fine di questa settimana il transito in entrambi i sensi di marcia, sia in direzione Foligno che Civitanova, lungo il tratto Serravalle-Colfiorito della superstrada 77 della Valdichienti chiuso dallo scorso 24 dicembre, a seguito dell'incendio di un'autovettura avvenuto all'interno della galleria Varano in direzione Foligno, in cui sedici persone erano rimaste intossicate.

La decisione

Si procederà però con una corsia per senso di marcia, per consentire i lavori di ripristino degli impianti danneggiati dall'incendio, per cui serviranno circa due mesi. Da ieri inoltre i mezzi pesanti delle ditte locali impegnate nella ricostruzione potranno transitare in sicurezza lungo la vecchia statale 77, che resta interdetta invece ai mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate fino alla riapertura della superstrada che sarà annunciata dall'Anas. Sono queste in sintesi le decisioni prese dal tavolo tecnico riunitosi ieri mattina in municipio a Serravalle, alla presenza dell'assessore regionale Francesco Baldelli, dei rappresentanti Anas e delle categorie produttive Confindustria, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Coldiretti, del sindaco Emiliano Nardi, dell'assessore comunale Gabriele Santamarianova. Ha detto l'assessore Baldelli: «Ci siamo sentiti con Anas e gli uffici regionali per la definizione delle modalità di riapertura provvisoria e per garantire il transito delle imprese locali. Non si può bloccare l'economia di questo territorio. Anas ha subito risposto, per la verità hanno subito iniziato a lavorare intensamente sin dalle prime ore dopo l'incendio. C'è stata subito mobilitazione da parte della filiera istituzionale, in questa situazione difficile annoveriamo come riflessi positivi il fatto che la macchina per riaprire la viabilità, si sia rimessa subito in moto».

L’annuncio

L’assessore Baldelli ha anche anticipato che, giovedì 18 gennaio, «incontreremo a Roma la direzione nazionale di Anas per affrontare alcuni temi di stretta attualità per le infrastrutture stradali delle Marche. Un argomento sul tavolo sarà anche quello di verificare se sia possibile rendere smart progressivamente le gallerie della SS77, garantendo una copertura telefonica agli automobilisti in transito, necessaria in caso di emergenze e per le quotidiane necessità lavorative di chi viaggia».

Il crocevia

Ha sottolineato il ruolo di Serravalle come crocevia del cratere sismico, dove è in atto la ricostruzione, il sindaco Nardi: «Su questa strada transitano anche i mezzi della ricostruzione, Serravalle è nel cuore del cratere sismico, si rischiava di bloccare non solo la ricostruzione delle case, ma anche la realizzazione della Pedemontana Fabriano-Muccia, qua abbiamo la centrale di betonaggio. Non si può bloccare un territorio che sta facendo infiniti sforzi per ripartire. Per questo è stato chiesto di permettere il passaggio in sicurezza delle imprese locali, ringrazio tutti i partecipanti al tavolo tecnico perché in 48 ore hanno permesso di risolvere il problema». Poi è toccato ai rappresentanti delle associazioni di categoria presentare le criticità per le imprese in ambito locale. Gianni Nicolò direttore di Confindustria ha chiesto la banda larga all'interno delle gallerie e maggiori informazioni da parte di Enel per gli interventi di interruzione dell'energia elettrica, nei distretti industriali. Giorgio Menichelli di Confartigianato ha toccato il tema dell'informazione preventiva alle associazioni di categoria su organizzazione e tempistiche dei cantieri, Giampaolo Calcabrini di Confartigianato ha chiesto un potenziamento della segnaletica, specie agli snodi viari. Ha sottolineato la centralità dell'asse viario Valdichienti Giordano Nasini di Coldiretti, spiegando come per molti associati si siano allungati notevolmente i tempi di percorrenza per la consegna delle merci. Rassicurazioni sono giunte dagli ingegneri Anas per gli interventi di ripristino della viabilità.