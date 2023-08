Ranieri, che bordata a Mancini: «Arabia? Non ci sarei andato, non esistono solo i soldi come stimolo​»

ANCONA- Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri non ha risparmiato critiche all'indirizzo del neo Ct dell'Arabia Saudita Roberto Mancini. L'allenatore jesino, che ieri (28 agosto), è stato presentato a Riyadh è stato criticato dal tecnico di Testaccio per la sua scelta professionale.

«Non esistono solo i soldi​»

Queste le parole pronunciate da Ranieri al termine del posticipo del lunedì all'Unipol Domus in cui l'Inter si è imposto 0-2 con le reti di Dumfries e Lautaro Martinez: «Arabia? Onestamente non ci sarei andato, non esistono solo i soldi come stimolo. L’ho detto, la mia carriera si interromperà, come squadre di club, al Cagliari»