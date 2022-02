Sospiro di sollievo nel cratere del terremoto: estese a tutto il 2022 le agevolazioni sulle bollette di acqua ed energia

ROMA - Un piccolo sospiro di sollievo per le popolazione per la popolazione, anche delle Marche, colpite dal terremoto del 2016: continunano per tutto il 2022 gli sconti e le agevolazioni nelle bollette di gas ed energia fin qui previsti. Prorogate a tutto il 2022 le misure di agevolazione in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia), negli anni 2016 e 2017. Lo rende noto Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) in un comunicato. Il legislatore è nuovamente intervenuto a tutela delle popolazioni colpite prorogando fino al 31 dicembre 2022: le esenzioni previste a favore delle utenze e forniture site nelle "zone rosse". I venditori di energia e i gestori idrici dovranno continuare a riconoscere in bolletta le agevolazioni per i clienti e gli utenti che ne avevano già beneficiato nel corso del 2021. A garanzia dell'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi sismici, è stato previsto, inoltre, l'adeguamento dei meccanismi di compensazione dei minori ricavi conseguenti al riconoscimento della proroga delle agevolazioni per l'anno 2022.

