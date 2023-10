Agevolazioni docenti: sconti su treni, aerei e spesa. Attiva la piattaforma del MIM, ecco come funziona

Agevolazioni docenti e Ata, sconti per spesa e trasporti: ecco come funziona la piattaforma del Ministero dell'Istruzione e Merito. Da oggi, lunedì 9 ottobre, nell’area riservata del sito del MIM, è possibile accedere ad un’apposita sezione in cui saranno contenute alcune agevolazioni promosse per consentire ai docenti, agli educatori, ai dirigenti scolastici, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e del Ministero la fruizione di beni e servizi. Le misure previste, annunciate dal Ministro Giuseppe Valditara con una lettera rivolta a tutto il personale della scuola e ai dipendenti del Ministero, fanno parte di un piano di welfare che il MIM ha avviato e intende progressivamente potenziare. Nella sezione dedicata il personale potrà visionare le agevolazioni attivate, con tutti i dettagli, ma anche scaricare l’attestazione che consente di poterne usufruire.

Come accedere

Effettuare il login a Istanze online e accedere all’Area Riservata. Sulla sinistra si trova la sezione Agevolazioni economiche personale scolastico e MIM. Una volta cliccato, l'utente accederà nella sezione dove sono contenute le agevolazioni. Nella tabella, in corrispondenza della colonna descrizione degli Accordi, è possibile visualizzare le istruzioni per accedere ai singoli sconti. Cliccando nella colonna di attivazione si accede al sito dell’azienda e poi basterà seguire le istruzioni per la prenotazione. Ogni azienda segue procedure diverse. E, per questo, vi è a disposizione una brochure con tutte le offerte.

Le agevolazioni

Da uno sconto sui treni fino al 20% a un'agevolazione del 15% per aerei, spesa e agriturismi. Sono i vantaggi di cui potranno beneficiare gli insegnanti e il personale Ata. Si tratta di una sorta di “piano welfare” per il personale scolastico lanciato dal governo e che partirà dopodomani, 9 ottobre.

Treni e aerei

Si punta a offrire vantaggi concreti collaborando strettamente con vari enti e aziende del settore produttivo e dei servizi. Il piano prevede quindi dei benefit pensati per il personale scolastico, che facilitano l’accesso a beni e servizi. Vediamo tutte le agevolazioni settore per settore e come utilizzarle.

TRENITALIA

Sconto del 10% su tariffe base, economy e super economy.

Riguarda: 1^ e 2^ classe di treni (frecce, intercity, intercity notturni) e tutti i servizi Frecciarossa.

Applicabile a: Massimo sei persone.

Validità: Fino al 31 dicembre 2023.

Esclusi: Treni regionali.

ITALO

Sconto del 20% su tariffa low cost per servizio smart.

Disponibilità: Tutte le tratte.

Acquisto: Fino a 10 giorni prima della partenza.

ITA AIRWAYS

Sconto del 15% su tariffe economy (voli nazionali e internazionali, flex, classic, light).

Sconto del 10% su tariffe business e premium.

Validità offerte: Fino al 31 dicembre 2023.

Utilizzo biglietti: Fino al 31 gennaio 2024 se acquistati prima del 31 dicembre 2023.

AEROPORTI DI ROMA (ADR)

Sconti per servizi aeroportuali a Fiumicino, con enfasi sui parcheggi.

Spesa e prodotti alimentari

E ancora, ci saranno sconti anche sui prodotti di Coldiretti, in particolare della “Campagna Amica”, ma anche su soggiorni e pasti negli agriturismi. Lo sconto sarà del 15%, valido nei mercati agricoli che partecipano all’iniziativa. Le agevolazioni si estendono quindi alle spese di alloggio e per il cibo negli agriturismi che aderiscono. In questo caso non è stata definita una data di scadenza dell’offerta.