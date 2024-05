ANCONA Una partita da 90 milioni di euro che deve cambiare il volto della sanità marchigiana. Non solo da un punto di vista edilizio, ma anche di risposta del territorio. È la Misura 6 del Pnrr - a cui si aggiungono i cofinanziamenti regionali e aziendali - declinata nei 9 Ospedali di comunità, nelle 29 Case della comunità e nelle 15 Centrali operative territoriali.

Il decreto del governo

La decisione del governo nazionale di rimodulare le risorse destinate a questo capitolo ha mandato in fibrillazione le Regioni e tutti gli assessori alla Sanità hanno chiesto che venissero ripristinate. «Ma quel decreto non ha avuto nessun effetto immediato sui lavori nella nostra regione», ha rassicurato ieri a Palazzo Leopardi il titolare della delega Filippo Saltamartini, rispondendo ad una serie di interrogazioni targate Pd e M5S. Rassicurazioni che non hanno convinto le opposizioni: «Continuiamo ad assistere al fallimento sanitario regionale - ha tuonato la capogruppo pentastellata Marta Ruggeri - con una giunta che non si oppone ai tagli disastrosi sulla sicurezza sismica negli ospedali del suo governo». Ma a che punto siamo con la realizzazione delle strutture? Stando all’aggiornamento al 20 maggio elaborato dagli uffici regionali, il segmento con lo stato dei lavori più avanzato è quello delle Cot.

La tabella di marcia

In 12 casi su 15 i lavori sono già conclusi e nei restanti tre saranno completati a giugno. In alcune centrali sono però ancora in corso la nuova pianificazione del personale per farle funzionare e l’acquisto degli arredi. Ma considerando che le Cot cubano in tutto 2.997.259 euro, non rappresentano la voce di spesa più rilevante. Che è invece quella delle Case di comunità, da finanziare con 58.426.567 euro. I lavori sono stati affidati nel caso di Mondolfo (413.305 euro) e aggiudicati in quello dell’ex Umberto I di Ancona (106.915 euro). Stipulati i contratti per i lavori o per gli appalti integrati delle Case di comunità di Pesaro (2.750.000 euro), Fossombrone (755.000 euro), Filottrano (1.535.702 euro), Fabriano (1.190.754 euro), Petritoli (1.650.000 euro), Sant’Elpidio a Mare (2.640.000 euro), Montegranaro (2 milioni), Porto San Giorgio (2,8 milioni), Comunanza (694.802 euro), Offida (100mila euro), Ascoli (200mila euro), Acquasanta Terme (100mila euro) e San Benedetto (6.206.619 euro). A Corinaldo (3.830.008 euro) è stata aggiudicata la gara d’appalto. Per il resto, siamo alla fase progettuale. Più complesso il caso di Chiaravalle (2,2 milioni di euro) dove il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato a fine febbraio, ma l’avvio della progettazione esecutiva non è stato trasmesso e quindi il contratto non è stato stipulato. Si è scelto di aderire alla procedura di Invitalia per la progettazione e i lavori in appalto integrato.

Le strutture

Passando all’altro pacchetto sostanzioso di risorse, quello degli Ospedali di comunità (28,3 milioni di euro in totale), i lavori sono conclusi in quel di Chiaravalle (208.035 euro) e in corso a Loreto (208.248 euro), ma parliamo dei due interventi con gli importi più bassi. Scorrendo l’elenco, emerge come siano stati stipulati i contratti di esecuzione lavori o di appalto integrato a Mombaroccio (4,8 milioni), Ascoli (2,7 milioni) e San Benedetto (2.721.128 euro). A Cagli (7.611.256 euro) la gara di appalto integrato è conclusa e si è in attesa della Suam (stazione unica appaltante delle Marche per l’aggiudicazione definitiva. A Jesi, Corridonia e Treia siamo invece alla fase progettuale. Dove trovare il personale sanitario - già fortemente carente - per rendere operative queste strutture, è tutta un’altra storia.