Un altro successo made in Marche per un chiaravallese doc, Samuele Sartini, dj e producer di fama internazionale, che torna a piazzarsi in testa alle hit. Il nuovo singolo “Seek Love” co-prodotto con la star Brasiliana Alok sta scalando le classifiche di mezzo mondo superando in poche settimane gli 8 milioni di streaming su Spotify ed è presente in gran parte delle più importanti playlist editoriali. Inoltre, da qualche giorno Samuele Sartini e la sua “Seek Love” sono in cima alla storica e prestigiosa Deejay Parade curata da Albertino e Fargetta.

La carriera

Sartini del resto non è nuovo a queste posizioni di classifica, avendo alle spalle già una importante carriera non solo come dj ma anche come produttore, professione in cui esordisce nel 2006 con il singolo "Soul Boy". Sarà poi il successo di brani quali “Fly” (2007), sempre al fianco di Wendy Lewis, “Real Love”, e “Let’s Get Back The Feeling” (2008), a consacrare il nome di Sartini come una delle migliori promesse made in Italy. Una reputazione che si concretizza presto grazie a remix per artisti del calibro di Roger Sanchez, Fragma, Calvin Harris, Paul Van Dyk, Inna, Ultra Naté e persino per Vasco Rossi. Nel 2009 Samuele pubblica due tra i maggiori successi dance delle scorse estati “Why” e " Love Shine”, dove Wendy Lewis duetta con il popolare Dr. Feel-X: entrambi i dischi rimangono in vetta per settimane nella classifica dei singoli più venduti in Italia.

Il boom

Da anni ormai i suoi pezzi sono in posizioni rilevanti in classifiche internazionali. Come si raggiungono e soprattutto come ci si mantiene a quei livelli? «Non c’è una formula matematica, sicuramente è la passione e la determinazione che metti ogni giorno nel tuo lavoro, ma la cosa più importante è la costanza. Il talento senza costanza non dà risultati». Dalle Marche alla scena house internazionale, un percorso non semplice: afferma Sartini: «No infatti, tutt’altro che semplice, soprattutto nei primi anni della mia carriera quando uscire dalle Marche come dj era molto difficile e per nulla scontato. Poi però con l’arrivo di Internet, tante barriere legate al territorio sono state abbattute ed oggi abbiamo decine di esempi di artisti che nascono ed arrivano al successo internazionale da una cameretta e da territori improbabili del nostro pianeta».

Fondamentale l'esperienza live fatta sul campo, in consolle, ascoltando e osservando il pubblico nei club, anche per l'attività di produttore. Sartini conviene: «Conta molto, oggi più che in passato è fondamentale riuscire a conciliare l’esigenza del dancefloor con la produzione e tutto questo è fattibile solo grazie all’esperienza maturata in consolle. Il nostro lavoro è pieno di regole non scritte che si imparano solo sulla proprio pelle nel corso degli anni». L'estate incombe e l’agenda degli impegni si infittisce: un tour nei summer club, ma non solo. Conclude Sartini: «Il venerdì mi troverete come regular guest alla Villa delle Rose di Riccione con il party Clorophilla e poi in tante altre consolle come Villa Papeete, Praja di Gallipoli, Molo Club di Brescia, Flò di Firenze».