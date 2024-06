ANCONA Nuova toccata (la seconda in tre mesi) per la nave ong Ocean Viking, arrivata ieri mattina, intorno alle 8.10, alla banchina 19 del porto di Ancona. Con il Duomo a far capolino dall’inconfondibile silhouette rossa, a bordo dell’imbarcazione di Sos Mediterranee c’erano 67 migranti, tutti di sesso maschile. «Le nazionalità presenti sono 8 ma è prevalente quella siriana» ha spiegato il prefetto Saverio Ordine, giunto sul posto per coordinare le attività di sbarco. Sette i minori nel gruppo, di cui tre non accompagnati e che rimarranno nelle Marche.

Le destinazioni

La parte restante del gruppo, 64 persone, verrà invece divisa tra Emilia Romagna e Basilicata. «Abbiamo visitato tutti e non sono emerse situazioni particolari» ha raccontato il dottor Andrea Galvagno, presidente della Croce Rossa marchigiana e tra gli operatori che sono saliti a bordo della nave umanitaria per prestare i primi soccorsi. Da segnalare «una lombalgia, qualche ustione da benzina o acqua di mare e quattro casi di scabbia». Cominciate intorno alle 8.20, le operazioni di sbarco si sono protratte fino alle 10.30 circa, quando il pullman con a bordo i migranti ha lasciato la banchina per dirigersi al centro sportivo Paolinelli della Baraccola, dove è avvenuto il fotosegnalamento dei 67 stranieri.

Arrivata al nono sbarco in 18 mesi e con quasi mille migranti soccorsi, la macchina dell’accoglienza della Dorica è «molto rodata» secondo il prefetto Ordine. «Confido molto nella linea politica del governo nazionale, Ancona è una città aperta mentalmente ed il Comune farà la sua parte ma non abbiamo opportunità di lavoro per tanti migranti» è intervenuto il vicesindaco ed assessore alla Protezione civile Giovanni Zinni. Il suo è stato un appello «ad essere molto sinceri e poco ipocriti».

Quello di ieri, però, difficilmente sarà l’ultimo sbarco. «Ormai è una routine. Prevediamo che ci sarà ancora da fare quest’estate» ha anticipato il presidente della Croce rossa marchigiana Galvagno, che per le operazioni di ieri ha dislocato 25 addetti - compresi 4 medici e 3 mediatori culturali. «Non abbiamo notizie di altri sbarchi imminenti ma siamo prontissimi» ha comunque assicurato il prefetto.

L’ospitalità

Nel frattempo, saranno una trentina i migranti che arriveranno ad Ancona da Genova «tra domenica e lunedì» ha preannunciato Ordine. Con tutta probabilità, una parte dei 51 salvati dalla Sea Eye 4 che dovrebbe ormeggiare in Liguria già nella giornata di oggi.