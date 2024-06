ANCONA Un occhio al meteo e un altro al bollettino dei pollini. Tempi duri per gli allergici nelle Marche. Gli occhi bruciano, il naso cola e, oltre agli starnuti, alle lacrime e al prurito, devono fare i conti con la difficoltà a concentrarsi. E ciò da qualche settimana, perché la Primavera ormai da anni gioca sempre d’anticipo. Un problema di rinite che coinvolge tra il 30 e il 40% dei marchigiani e degenera in asma per il 3 e il 7% degli adulti e il 10-15% dei bimbi.

Questa settimana, dal monitoraggio aerobiologico curato dall’Arpam che analizza i dati raccolti da quattro stazioni (Ancona, Castel di Lama, Comunanza e Pesaro) risulta «un’elevata concentrazione del polline delle oleacee in grado di provocare sintomi a carico dell’apparato respiratorio nella totalità dei pazienti sensibili ma in ragione delle frequenti precipitazioni si mantengono bassi i livelli aerei delle graminacee e della parietaria».

L’applicazione

E chi ama avere una previsione pollinica in tempo reale, può scaricare l’app “Meteo Allergie” della rete dell’Associazione Allergologi e immunologi territoriali ed ospedalieri italiani, di cui lo pneumologo anconetano Floriano Bonifazi è fondatore e presidente onorario. Si ha una previsione per i prossimi quattro giorni sui comprensori intorno ai capoluoghi provinciali marchigiani salvo Fermo. Quanto ad Ancona, ha un’ulteriore marcia in più: nel quadro del progetto sull’inquinamento atmosferico “Ancona Respira”, i dati sono commentati sia dal coordinatore scientifico, il Professore Bonifazi, sia dalla biologa Arpa Marche Nadia Trobiani. Iniziative che si iscrivono nell’approccio “One Health”, il focus dei Ministri della Salute del G7 che si terrà in Ancona dal 9 all’11 ottobre prossimo.

Il modello

Un modello sanitario basato sul riconoscimento che la salute umana, quella dell’animale, dell’ecosistema siano legate indissolubilmente e necessitano l’integrazione di discipline diverse. «Un approccio che vivono ogni giorno gli allergici – interviene Bonifazi – perché l’evoluzione delle loro patologie è influenzata dall’inquinamento atmosferico, dal cambiamento climatico e pure dalla globalizzazione». Spiega che il cambiamento climatico altera la concentrazione e la distribuzione di inquinanti atmosferici e interferisce con la presenza di allergeni stagionali prolungando il periodo di impollinazione e aumentando soprattutto l’incremento della CO2 attraverso l’incremento l’allergenicità dei dei pollini stessi.

«Inoltre – aggiunge – il cambiamento climatico provocando eventi estremi come alluvioni, temporali, forti ondate di calore, si traduce in un aumento drammatico delle concentrazioni aerei dei pollini e delle spore fungine causando decessi e provocando ricoveri al Pronto Soccorso per riacutizzazioni gravi di asma allergiche od ancora problemi cardio-respiratorie dovute all’aumento dell’ozono e polveri sottili nell’aria». Quanto alla globalizzazione porta il suo carico di nuovi pollini nelle Marche.

Piante infestanti

«Come i pollini di ambrosia, una pianta infestante arrivata con gli aerei dagli Stati Uniti diversi anni fa, ben presente in Lombardia - racconta Bonifazi - diffusa anche nelle Marche». Inoltre per aiutare gli allergici andrebbe assolutamente pianificare meglio il verde urbano aiutando gli architetti, gli agronomi, gli uffici dei lavori pubblici ad identificare correttamente le specie «tenendo conto - conclude Bonifazi – di quelle che creano meno problemi ad una popolazione che, purtroppo, è sempre più allergica».