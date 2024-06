Rincari per le RC Auto nelle Marche. In testa alla classifica c'è la provincia di Ancona (+15.9% rispetto al 2023), fanalino di coda quella di Fermo con un aumento più contenuto: +8,4%. In generale assicurare la propria auto nelle Marche costa, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il +12,5%, appena sotto la Lombardia e sopra Molise e Piemonte. Non è un caso, quindi, che anche nelle Marche nell'ultimo anno ci sia stato un aumento di chi circola senza assicurazione (con tutto quello che ne consegue in caso di sinistro).