Oggi potrebbe piovere ancora, con le previsioni meteo che annunciano rovesci e temporali sparsi qui e là per le Marche, ma sarà una perturbazione passeggera e già da domani tornerà l’alta pressione. Buon per il turismo e per l’umore collettivo, se splende il sole, un po’ meno per chi si prepara a fronteggiare un’altra estate con il rischio di siccità. Nelle province di Ascoli Piceno e Fermo il gestore delle acque (la Ciip, Cicli integrati impianti primari) ha già avvisato gli utenti dei comuni serviti: dotatevi di autoclave perché in estate potrebbero esserci problemi nell’approvvigionamento idrico.

Già adesso, analizzando i dati delle captazioni, mancano 100 litri d'acqua al secondo e con le chiusure notturne sarà possibile recuperarne 30. Non bastano.

Maggio deludente

Anche il mese di maggio, che nel 2023 era stato segnato da precipitazioni eccezionali (192 mm di media regionale, la più elevata per il mese dal 1961) quest’anno si è chiuso poco sopra quota 60 mm, con un deficit di quasi 12 mm (-16%) rispetto alla media mensile del trentennio 1991-2020. Ed è il quinto mese degli ultimi sei che fa registrare uno scostamento negativo delle precipitazioni rispetto agli standard.

«Da dicembre 2023, tutti i mesi tranne marzo hanno fatto registrare precipitazioni inferiori alla norma - conferma Danilo Tognetti, meteorologo dell’agenzia regionale Amap -. E la precipitazione di marzo è stata quasi in linea con la media, non è che si siano avuti surplus». A causa di queste “deludenti” prestazioni, il 2024 al momento è caratterizzato - secondo i dati registrati sul territorio dalle stazioni Amap - da una anomalia del 23% rispetto allo storico: 260 mm contro i 338 mm del 1991-2020. Insomma, manca quasi un quarto della pioggia che cadeva in media nel trentennio scorso. Anche allungando l’osservazione agli ultimi 12 mesi, siamo lì: -22%, che fa di questo periodo l’ottavo più secco dal 1961.

«Le piogge di maggio inoltre - aggiunge Tognetti - sono state spesso provocate da attività termo-convettiva dovuta alle frequenti condizioni di instabilità atmosferica, non a fasi perturbate prolungate e ben distribuite. Per questo ci sono state importanti differenze nella distribuzione territoriale dei fenomeni».

La fascia collinare

La fascia collinare e montana della regione, ad esempio, ha ricevuto quantità di piogge superiori alla norma, mentre in quella pianeggiante-costiera il quantitativo è stato inferiore alla media, con un ammanco di precipitazione anche per l’entroterra dell’Ascolano, il territorio o più critico quanto ad approvvigionamento idrico, dopo che il terremoto del 2016 ha interrotto le captazioni da importanti falde acquifere. Le proiezioni dell’Amap rilevano a livello regionale i primi segni di siccità nel medio-lungo periodo, evidenziati dall’indice SPI (Standardized Precipitation Index) che indica condizioni di moderata siccità nelle finestre temporali di 6 mesi e 12 mesi. Alcune stazioni, specie nelle province meridionali, registrano condizioni di siccità nei 12 mesi.

Le ondate di calore

«Non siamo comunque ai livelli minimi raggiunti nel 2022 - precisa Tognetti - e questo fa ben sperare per l’estate. Terreni più umidi e verdi, o comunque senza segni evidenti di sofferenze idriche, possono attutire gli effetti delle ondate di calore intense». La stazione che da inizio anno ha misurato più pioggia è stata Frontone (PU) con un totale di circa 630 mm, mentre le altre stazioni della fascia appenninica o sub montana hanno misurato cumulate dai 400 ai 450 mm, Non valori preoccupanti, per Amap, perché siamo a circa la metà della pioggia che di solito in quelle zone cade in un intero anno. Le stazioni più asciutte, oltre alle costiere, sono per ora quelle del settore collinare anconetano e ascolano-fermano. «E questo - rileva l’Amap - potrebbe avere qualche ripercussione sul comparto agricolo che caratterizza quelle zone».