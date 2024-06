Umberto Trenta, ex consigliere regionale e capogruppo del Popolo delle Libertà, oggi è candidato alle elezioni europee con la lista di Azione e Movimento Repubblicani Europei.

A sponsorizzare la sua candidatura è l'ultima marchigiana eletta all'europarlamento, Luciana Sbarbati: un portafortuna? Da 1 a 10: quanto conta di spuntarla nella competizione più complessa per i marchigiani?

«Non faccio pronostici, ma riguardo al portafortuna posso semplicemente dire: non c'è due senza Trenta».

La lista Azione/Mre, oltre a lei, ha candidato anche altri due marchigiani: non rischiate di sottrarvi voti a vicenda. E tra Massimo Seri e Germano Craia, chi teme di più?

«Tre candidati marchigiani non sono troppi. Anzi, le nostre energie sono tutte finalizzate a rafforzare la lista. Abbiamo esperienze diverse e possiamo dare contributi diversi».

Quali percentuali punta a raggiungere la vostra lista nella circoscrizione del Centro Italia?

«Stiamo tutti lavorando con impegno per superare la soglia di sbarramento. La nostra è una lista competente e competitiva».

Della sua lunga carriera politica, cosa porterebbe in Europa se risultasse eletto?

«Porterei in Europa l’Università per la Pace. Nel 2000, in qualità di consigliere regionale, ho infatti preparato gli atti che hanno portato alla sua realizzazione nelle Marche. Il progetto ha trovato l’approvazione del segretario generale dell’Onu Kofi Annan che, nel marzo 2002, ha inviato alla Regione Marche una lettera con cui manifestava la sua piena e convinta adesione».

Quali sono le principali criticità delle Marche che potrebbero essere risolte se avessimo una voce a rappresentarci all'europarlamento?

«Per risolvere le criticità delle Marche porterei in Europa l’elaborazione del progetto macroregionale, facendomi promotore di una proposta di legge a sostegno. Solo lavorando insieme si vincono le sfide, altrimenti si resta isolati».

Se anche a lei riuscisse l’impresa che 20 anni fa portò Sbarbati in europarlamento, quale sarebbe la sua ricetta di Europa?

«Il mio impegno europeo si declina in cinque punti: il primo obiettivo è quello di costruire un’Europa politica, in grado di decidere ed esprimere una politica economica, una politica estera e della difesa, una politica interna e della sicurezza che affronti con equilibrio e autorevolezza la questione Mediterranea e la questione Balcanica. E va ridefinito il ruolo del parlamento europeo come ruolo costituente per dare all'Europa federale una Costituzione».

Cos’altro?

«Rafforzare l’identità europea dentro una cornice istituzionale che sia garanzia di pace, indipendenza e giustizia sociale. Si deve lavorare per I'Europa dei popoli e della cultura, che sappia coniugare sviluppo e solidarietà, valorizzare l'arte, incentivare l'innovazione tecnologica e la ricerca. E in questa prospettiva, valorizzare le risorse culturali, naturali, ambientali, economiche e sociali di Marche, Toscana, Umbria e Lazio».