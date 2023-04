L'ora del rientro: traffico caos sull'autostrada A14. Ecco in quali punti ci sono code e disagi

ANCONA - Pasquetta, l'ora del rientro e più di un punto sull'A14 nel tratto marchigiano con il traffico congestionato. Molte le segnalazioni come quella delle 18,30 della coda in uscita a Ancona Nord provenendo da Bologna per traffico intenso. Poco distante - sempre in direzione sud - da quel punto coda di un chilometro tra Montemarciano e Ancona Nord per traffico congestionato e coda in uscita anche a Civitanova Marche per traffico intenso.

Situazione molto simile anche in direzione nord con la coda in uscita a Civitanova Marche anche in questo caso per traffico intenso mentre la viabilità è congestionata e sta provocando un chilometro di coda nel tratto tra Porto Sant'elpidio e Civitanova Marche