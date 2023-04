Traffico bloccato per un incidente stradale lungo la SS77: ecco in quale punto

MONTECOSARO - Incidente e viabilità in tilt nel giorno di Pasquetta: è temporaneamente bloccato infatti il, in direzione di Civitanova Marche, lungo la SS77 “Della Val di Chienti” a causa di un incidente, al km 104,500, tra Montecosaro e la zona industriale di Civitanova Marche. Quattro persone sono rimaste ferite nell’impatto ma per fortuna le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.