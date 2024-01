MONTECOSARO Non si avvarrà della possibilità di governare la città per altri cinque anni Reano Malaisi. Il sindaco uscente ha annunciato la sua volontà di non candidarsi nuovamente alle elezioni del prossimo giugno, nonostante il via libera del Consiglio dei ministri al terzo mandato per i sindaci dei Comuni di popolazione compresa tra 5 e 15mila abitanti.

«Ho alle spalle 25 anni in consiglio comunale, passati in buona parte all’opposizione e poi alla guida della città: credo di aver fatto abbondantemente la mia parte – dice il primo cittadino – mi auguro comunque di continuare a fare politica, anche se non so bene ancora in che forma. Non ho un’appartenenza partitica seppur ho un’idea politica molto chiara: mi piacerebbe partecipare a situazioni nelle quali ci si possa confrontare su queste ultime, a prescindere da candidature o altro. Vorrei ritornare a fare politica nel senso più antico e pieno del termine. Per quanto riguarda la riforma elettorale, era qualcosa di cui si parlava da tempo, era nell’aria e penso che in linea di principio sia condivisibile: a mio avviso dovrebbero essere i cittadini a decidere da chi farsi governare, senza vincoli di durata».

Che all’orizzonte ci sia un impegno in vista delle regionali del 2025? Prematuro dirlo, anche perché il tempo non manca di certo. Se dovesse essere confermato il no al terzo tentativo di Malaisi, in rampa di lancio per il centrosinistra ci sarebbe la sua vice Lorella Cardinali, che avrebbe già dato la sua disponibilità al gruppo Progetto Comune. In questo scenario, il centrodestra attende e cerca una quadratura. Già in campo la lista La Montecosaro che vogliamo, pilotata dal dipendente comunale Luigi Menichelli, mentre non hanno ancora sciolto le riserve i consiglieri comunali uscenti Paola Pantanetti (già candidata sindaco nel 2019) e Gianluca Marsili.