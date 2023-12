Esiste un fenomeno bollicine e le Marche sono tra le regioni protagoniste. Con oltre 13,5 milioni di bottiglie prodotte nel 2022, lo spumante marchigiano è cresciuto, rispetto al 2021, del 13%. Un trend al rialzo determinato dal nuovo modo di consumare lo spumante. La libertà con cui lo si abbina fa sì che sia diventato un vino a tutto pasto e, affrancato dalle ricorrenze e dalle festività, si consuma tutto l’anno.

Di fatto, in Italia, la sua quota attuale è del 13,5% sul totale dei consumi di vino mentre nel 2015 non superava il 9%. Un mercato importante, l’anno scorso, in Italia, sono state consumate 284 milioni di bottiglie, ma più di tutto animato da un'interessante spinta propulsiva. Secondo l’ultimo report di "Wine Intelligence", lo spumante fa parte del portafoglio di bevande dei Millennials (i nati tra il 1980-1996) e della Generazione Z (quelli tra il 1997 e il 2010) alla pari della birra e del vino fermo. «Perché - osserva Alberto Mazzoni, il direttore dell’Istituto Marchigiano di tutela vini (Imt) - fa parte dei momenti conviviali, il che impone al comparto vitivinicolo marchigiano di essere molto più presente e di rivedere le proprie politiche sul mercato».

Le differenze

Spiega che seppur tutte le denominazioni di origine potrebbero esprimere eccellenti spumanti, sono poche le cantine presenti con la Doc, molto di più quelle con spumanti generici. Ossia senza indicazione del vitigno. Insomma, solo 1,5 milioni di bottiglie delle oltre 13 milioni provengono da uve doc e si limitano al Verdicchio dei Castelli di Jesi, al Verdicchio di Matelica, alle Terre di Offida, ai Colli Maceratesi Ribona, al Bianchello del Metauro. «Ci sono piccole e medie aziende - entra nel merito - che fanno spumante classico. Un metodo, tuttavia, che richiede investimenti a lungo termine in quanto il prodotto necessita almeno 24 mesi prima di essere commercializzato. Mentre il metodo Charmat necessita qualche mese ma poche sono le cantine che hanno investito nelle autoclavi. Chi spumantizza per la maggior parte delega la lavorazione a centri fuori regione e, quindi, alcuni disciplinari, vietano di mettere in etichetta il nome del vitigno e la denominazione». La proposta di Imt? Creare un centro unico regionale dove tutti i viticoltori marchigiani possono fare spumantizzare la propria denominazione di origine. «Abbiamo il vantaggio – sottolinea - di avere vini che provengono da terreni straordinari e che, attraverso le nostre denominazioni, si distinguono per l’unicità, la specificità, la particolarità dei vari terroirs e, quindi, gli spumanti meritano che sia evidenziato che sono prodotte da vitigni autoctoni e il loro rapporto con il territorio».

Bollicine che, a breve, si tingeranno sul Conero di rosa, nell'area che abbraccia Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e parte di Castelfidardo e Osimo. La risposta del mondo produttivo a ridosso della più grande baia marchigiana ai nuovi mutamenti del mercato. «Il disciplinare del Conero Docg (che prevede uve dei vitigni montepulciano, minimo 85%, e sangiovese ndr) è in fase di modifica - conferma Michele Bernetti di Umani Ronchi e presidente dell’Istituto marchigiano tutela vini - ed è previsto l’inserimento di un rosato nella versione ferma e con metodo classico rosé, tipologie già sperimentate con ottimi risultati da diverse cantine».

Le Marche sono inoltre conosciute per le 12 milioni di bottiglie di spumante all’anno del Gruppo Togni di Serra San Quirico. Realtà tra le più importanti della tradizione spumantistica italiana dal 1954. Il Gruppo oggi è alla terza generazione con i figli di Paola Togni – presidente e Ad - Elisa e Andrea, e produce e commercializza il marchio Rocca dei Forti spumantizzato con il metodo Charmat. Nella collezione ci sono prodotti che traggono origine da vitigni autoctoni come il Rocca dei Forti Verdicchio Doc premiato della medaglia d’oro al "Gilbert & Gaillard", di quella d’argento al "Sakura Japan Women’s Wine Awards", e nel 2023 della medaglia di bronzo al concorso internazionale "Decanter".