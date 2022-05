Tour nella cantine del Pesarese tra calici e musica, grande attesa per Alaimo ospite d'accezione all’azienda agricola Bruscia di San Costanzo

PESARO - Diciassette concerti di musica da camera in altrettante cantine vinicole del Pesarese. Va in scena la prima edizione di Decanto, una serie di appuntamenti, dal 21 maggio al 29 luglio, che si avvalgono della partecipazione dell’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. «Il progetto nasce sulla linea di sviluppo della Regione e sottolinea come l’enogastronomia rappresenti anche un valore culturale del territorio», afferma l’assessore regionale Giorgia Latini.



A dare un valore aggiunto alla kermesse l’intervento dell’Orchestra Sinfonica Rossini che per l’occasione si frammenterà in tante mini-formazioni che accompagneranno con la loro musica ogni singolo appuntamento. «Questo perché da punto di vista artistico è importante sottolineare che un’orchestra si può esibire anche in formazioni ridotte - sottolinea il presidente dell’ensemble, Saul Salucci -. L’organico di grande qualità ha così permesso la composizione di gruppi di musicisti che si cimenteranno in esibizioni cameristiche».



L’appuntamento inaugurale del 21 maggio dal titolo “U2 tra Rock e Spiritualità” si svolgerà all’azienda agricola De Leyva a Pesaro. Si proseguirà il 28 maggio, sempre a Pesaro, all’azienda agricola Aniballi, con il Quartetto Oasi di Parole e Musica. Il 2 giugno sarà la volta del concerto al tramonto “Fantasia in Sax” all’Oasi Oikos di Pesaro. Mentre l’8 giugno a La Collina delle Fate di Fossombrone andrà in scena il Trio Vitruvio & Center Stage. Di nuovo a Pesaro il 10 giugno all’azienda agricola Alma il 10 giugno con il Trio Devienne. Mentre l’11 giugno con “Calicity. L’estate in un sorso” il percorso di concerti e calici incontrerà anche una collaborazione con l’Apa Hotels.

E ancora: il 12 giugno tappa a Fano alla Cantina di Sante con Cantus Animae e il 15 giugno al Cignano di Fossombrone il Trio all’Opera. Venerdì 17 giugno sarà la volta dell’azienda agricola Bruscia a San Costanzo con ospite d’eccezione Nicola Alaimo con “In viaggio con Rossini”. Il 21 giugno alla tenuta Santi Giacomo e Filippo di Urbino andrà in scena Rossini Gourmet. Il 24 giugno all’azienda agricola Veggiari di Fano Rhythm’n’jazz Quartet e il 26 giugno all’azienda agricola e frantoio oleario Marcolini di Monteciccardo si esibirà l’Orchestra Elettrica.



Luglio si apre con il Duo Erwitt & Giuseppe Esposto domenica 3 al Conventino Monteciccardo. L’8 luglio insieme alla cooperativa agricola Gino Girolomoni “Musica del Mare” al Monastero di Montebello. Il 10 luglio alla Crespaia Sospesi tra Terra e Mare a Fano lo spettacolo The Beatles. Mentre il 15 luglio alla Cantina Terracruda alle Fratte Rosa di scena il Trio Dance & Center Stage. Penultimo appuntamento il 27 luglio in località Terre Roveresche con Band Sonàrt all’azienda agraria Fiorini. Gran finale il 29 luglio alla fattoria Villa Ligi a Pergola con “Romanza 9cento”. Ingresso da 15 euro (biglietto ridotto) a 30 euro (biglietto intero) in base alla tipologia di appuntamento.

