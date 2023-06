Danni dell'alluvione: da oggi sul sito Inps le domande per ricevere gli aiuti. A disposizione quasi un miliardo

ANCONA - Da oggi sul sito Inps e possibile presentare le domande per ricevere gli aiuti messi a disposizione dallo Stato a sostegno dei lavoratori dipendenti e autonomi delle zone colpite dalle recenti alluvioni nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Novecento i milioni di euro disponibili, di cui 620 milioni per la cassa integrazione emergenziale e 253,6 milioni di euro per l’indennita una tantum destinata ad autonomi e professionisti.

Secondo una procedura concertata con i rappresentanti regionali, le aziende potranno presentare la domanda accedendo, in autonomia o tramite intermediari, al proprio cassetto previdenziale entro il mese successivo alla sospensione delle attivita, e compilando un file. Anche gli autonomi e i professionisti dovranno presentare la richiesta dell’indennita una tantum sul sito Inps: prevista una finestra per l’invio delle istanze compresa tra il 15 giugno e il 30 settembre 2023. Unica domanda e un solo soggetto erogatore, l’Inps, per rendere tempestiva l’erogazione del sussidio. «Abbiamo puntato sin da subito sulla celerita per fare fronte in modo tempestivo ai bisogni delle famiglie, cosi duramente provate dall’alluvione. In emergenza, le procedure vanno ridotte al minimo, privilegiando l’immediatezza degli interventi», commenta il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.