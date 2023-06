Il furore delle acque, l'alluvione del settembre '22 diventa un libro dei Vigili del Fuoco. Le foto

ANCONA - È stata la Prefettura di Ancona il teatro della presentazione del libro fotografico "Il furore delle acque" realizzato dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco delle Marche. Nato da un’idea del Direttore Regionale Antonio La Malfa il libro vuole essere una testimonianza storica degli eventi accaduti nella nostra regione durante l’emergenza alluvionale del settembre 2022.

Coraggio e generosità

A presenziare la cerimonia il Prefetto di Ancona Darco Pellos ha evidenziato il coraggio e la generosità dei vigili del fuoco nel prestare soccorso alle persone in difficoltà nell'alluvione che ha colpito le province di Ancona e Pesaro Urbino il 15 settembre 2022. Si è complimentato per l’organizzazione della macchina dei soccorsi ed ha poi rivolto un pensiero alle vittime dell’alluvione e ai loro familiari. Alla cerimonia erano presenti il Prefetto di Pesaro Urbino, Emanuela Saveria Greco, che ha ringraziato tutti i soccorritori evidenziando la forza e la capacità del lavoro di squadra. Il Direttore dei Vigili del Fuoco delle Marche Antonio La Malfa ha espresso il suo riconoscimento al lavoro svolto nell'emergenza a tutti i Vigili del fuoco sia delle Marche che a tutti quelli venuti in supporto dalle altre regioni d'Italia. Ha manifestato la necessità di educare le persone a capire e comprendere pericolo fin dall’età scolare.

I ringraziamenti

Il Comandante di Ancona ha ringraziato i Prefetti, il Direttore regionale, la Protezione Civile, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Sindaci dei comuni coinvolti nell’alluvione. Ha inoltre ringraziato tutti i vigili del fuoco evidenziando il fatto che, seppur rischiando nel soccorrere le persone in difficoltà, non abbiano riportato alcuna conseguenza fisica. Il Comandante di Pesaro Urbino Leonardo Rampino ha ripercorso gli interventi effettuati dai vigili del fuoco la prima notte a Cantiano e Pergola dove hanno soccorso le persone bloccate nelle auto e sopra i tetti delle case. Ha proseguito rivolgendo un pensiero alle vittime della provincia di Ancona. Alla cerimonia erano presenti tutti i Comandanti provinciali dei vigili del fuoco delle Marche, tutte le autorità civili e militari e una rappresentanza dei sindaci coinvolti.

