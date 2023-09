Bonus bollette scade il 30 settembre, ma arriva il bonus riscaldamento: ecco come funziona

Si avvicina l’autunno e tornano un po’ di tensioni sul prezzo del gas arrivato ad Amsterdam a quota 34,5 euro per megawattora, dopo che le tariffe fissate dall’Arera per settembre sono già aumentate del 2,3%. Certo sono lontani i tempo del picco raggiunto con l’inizio della guerra in Ucraina, ma il governo, alle prese con la manovra non smette di monitorare il dossier in vista della scadenza degli sconti in bolletta.

Le tappe

A fine settembre scade infatti anche il potenziamento del bonus sociale, lo sconto sulla bolletta del gas per le famiglie in condizioni di disagio economico che scatta in automatico (per i nuclei numerosi l’agevolazione rafforzata è invece già previsto che resti in vigore fino al 31 dicembre).

Lo sconto

Per le famiglie che non beneficeranno dei sostegni il governo, con un provvedimento varato nei mesi scorsi, ha comunque già messo a punto un nuovo meccanismo di aiuto. Ribattezzato “bonus riscaldamento”, anche se verrà applicato sulla bolletta dell’elettricità, scatterà però solo se i prezzi del gas supereranno i 45 euro al megawattora. I dettagli di come verrà applicata la misura devono essere ancora definiti. Ma in ogni caso se le quotazioni resteranno sui livelli attuali il sostegno non scatterà, liberando così anche risorse per quasi 900 milioni da spendere in altri interventi.