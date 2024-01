Agricoltori tedeschi, la protesta scuote la Germania. E nei cortei si infiltrano "I cittadini del Reich"

Il rombo di 5mila trattori, molti dei quali fragorosamente diretti a Monaco, scuote la Germania. Migliaia di agricoltori hanno bloccato numerosi lander dando il via a una serie di scioperi e mobilitazioni contro il governo di Olaf Scholz. Il governo tedesco ha infatti varato diverse misure del suo pacchetto di risparmi per il bilancio 2024, tra cui i controversi tagli ai sussidi per l’industria agricola.

Solo di esportazioni, l'agricoltura tedesca vale 50 miliardi di euro: la Germania è inoltre il primo produttore di patate in Europa. Un terzo del suolo della Germania è impiegato da agricoltori e allevatori, il 3% dei tedeschi.

Le azioni di protesta indette dall’Unione tedesca dei contadini (DBV) si sono concentrate nelle principali citta tedesche nel primo giorno di un movimento sociale che continuera fino a lunedi prossimo.

A Berlino, secondo la polizia, 680 trattori, camion, automobili, furgoni e rimorchi, con altre 550 persone a piedi si sono diretti verso la Porta di Brandeburgo e la famosa Colonna della Vittoria. «Se muoiono i contadini, muore il Paese», «il governo deve andarsene», erano le scritte su alcuni cartelli dei manifestanti. L’ira degli agricoltori si e accesa a dicembre, in seguito alla decisione del governo di ridurre i sussidi al settore a seguito di un richiamo all’ordine da parte dei giudici costituzionali riguardo alle rigide regole di bilancio della Germania. Di fronte a un’impopolarita record, il governo, che riunisce i socialdemocratici di Scholz, i verdi e i liberali, la scorsa settimana ha ammorbidito i suoi piani per il settore agricolo, annunciando in particolare che l’agevolazione fiscale concessa sulle quantita di gasolio consumato sara gradualmente eliminata, fino al 2026 e non tutto in una volta. Inoltre verra mantenuto il vantaggio fiscale sugli autoveicoli per la silvicoltura e l’agricoltura. Il cancelliere ha quindi invitato i manifestanti ad accettare un compromesso.

«Dato che abbiamo fatto un grande passo avanti verso gli agricoltori, penso che ora sia importante mantenere la misura giusta», come dovrebbe essere «per i democratici proprio in questi tempi difficili», ha spiegato. Secondo gli agricoltori, pero, la riduzione dei sussidi significa «un aumento delle tasse di un miliardo di euro per il settore» e indebolisce il futuro degli agricoltori mettendo in pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare, come spiegato da Joachim Rukwied, presidente della DBV.

A preoccupare le autorita sono pero le infiltrazione nel movimento di estremisti di destra: dopo che giovedi scorso una folla inferocita nello Schleswig-Holstein ha impedito al ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, di lasciare un traghetto, crescono i timori che le proteste degli agricoltori tedeschi possano intensificarsi e riproporre episodi violenti. Bandiere e slogan dell’AfD, partito della destra radicale, e altri simboli utilizzati soprattutto dai ’Cittadini del Reich’, cospirazionisti ostili all’ordine democratico, vengono urlati nei cortei.

«La patria ha bisogno degli agricoltori: questo è cio che difende l’AfD», ha scritto il partito sul suo account X (ex-Twitter). Il ministro Habeck ha messo in guardia contro l’escalation del conflitto sociale. «Non dobbiamo ammettere che gli estremisti si fanno carico dell’insicurezza» dei contadini, ha detto in un video, denunciando «le fantasie di coloro che vogliono rovesciare il nostro Stato democratico».