Decima allerta meteo (gialla) nelle Marche in un mese: pioggia intensa ma solo in alcune ore della giornata

Decima allerta meteo (gialla, solo per la pioggia) in meno di un mese nelle Marche. Questa sarà valida per 24 ore, dalla mezzanotte del 15 giugno 2023 fino alla mezzanotte del 16 giugno 2023. In pratica andrà in continuità con quella emessa ieri (leggi qui). Il maltempo, però, sarà localizzato solo nelle primissime ore del mattino per poi lasciare spazio al sole.

Cosa succede



Per la prima parte di giovedì 15 - nelle previsioni a cura della Protezione Civile Regionale - saranno ancora possibili rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità.

Fenomeni in graduale attenuazione dalle ore centrali della giornata ad iniziare dal nord della regione.

Previsioni meteo per la giornata del 15 giugno 2023

Cielo nuvoloso in mattinata, specie nel settore centro-meridionale. Copertura in graduale diradamento nel corso del pomeriggio ad iniziare dal pesarese. Precipitazioni sparse in mattinata, anche a carattere di rovescio o di temporale, più probabili ed abbondanti nel settore centro-meridionale. Fenomeni in attenuazione nel corso del pomeriggio ad iniziare da nord. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Venti nord-occidentali, prevalentemente di debole intensità. Mare poco mosso. Venerdì e sabato è previsto bel tempo.