Ci risiamo: nuova allerta meteo (gialla) in tutte le Marche. Pioggia per 48 ore. Ecco quando tornerà il sole

Ormai è diventato un appuntamento ricorrente. Nuova allerta gialla nella Marche per temporali e rischio idrogeologico. Durerà 24 ore: tutta la giornata di domani, 14 giugno 2023, in tutta la nostra regione, dall'entroterra alla costa. Il messaggio di allertamento è causato dal transito di una perturbazione che determinerà un peggioramento con temporali diffusi per mercoledì e la prima parte di giovedì. Seguirà poi un miglioramento più duraturo. Domani temperatura massima prevista ad Osimo: 28 gradi.

Previsioni per mercoledì 14 giugno 2023

Cielo nuvoloso al mattino per nubi medio-alte stratificate e molto nuvoloso nel pomeriggio per nubi cumuliformi

Dalla tarda mattinata deboli piovaschi per divenire diffusi nel pomeriggio con fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. Temperature minime in lieve aumento e massime stazionarie. Venti: di brezza leggera sud-orientali

Mare quasi calmo.

Previsioni per giovedì 15 giugno 2023

Cielo molto nuvoloso con maggiori addensamenti cumuliformi sul settore centro-meridionale. Seguiranno schiarite nel pomeriggio a partire dal settore settentrionale. Precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o di temporale localmente di forte intensità. Fenomeni in esaurimento nel pomeriggio. Temperature minime in lieve aumento e massime stazionarie. Venti di brezza leggera o tesa settentrionali. Mare poco mosso



Previsioni per venerdì 16 giugno 2023

Cielo sereno, precipitazioni assenti. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti di brezza tesa o moderati lungo la costa dai quadranti settentrionali. Mare mosso