ANCONA- Allerta gialla per il rischio temporali, fino alla mezzanotte di domenica 21 maggio, su tutta la regione tranne la zona del pesarese. E' l'ultimo bollettino diffuso dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile per quel che concerne le Marche. Nessun problema per quel che concerne le criticità idrauliche e idrogeologiche. L'allerta partirà dalla tarda serata di sabato 21 maggio.