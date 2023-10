Vento e burrasca, allerta gialla nelle Marche: ecco le zone interessate

ANCONA - Un'altra allerta gialla diramata dalla Protezione civile della Regione Marche: questa volta però ci saranno vento e burrasca per tutta la giornata di domani, venerdì 20 ottobbre.

Vento e burrasca, allerta gialla della Protezione civile Marche

In particolare nelle prime ore di domani, sono attesi venti sud-occidentali con raffiche fino a burrasca forte nelle zone più interne e burrasca in quelle costiere, con allerta gialla. Per domani, in particolare nella seconda parte, sono previsti ancora venti sud-occidentali con raffiche fino a tempesta in particolare nelle zone alto-collinari e montane, e in quelli sud-orientali con raffiche fino a burrasca nelle zone costiere. I tratti costieri della zona di Ancona e quelli più a sud, saranno interessati da mare molto mosso o agitato.