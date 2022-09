Solo "Allerta gialla", poi l'apocalisse: la protezione civile spiega il perché. A Senigallia, dove la pioggia era stata di entità modesta, l'allarme Misa si è materializzato in serata con il Comune che, sulla pagina Facebook istituzionale, ha via via avvisato i cittadini: «Chi può salga ai piani alti». E chi non poteva? Chi non guardava i social? In molti hanno contestato questa comunicazione ma il preavviso è stato oggettivamente limitato anche per le istituzioni (le forze dell'ordine, comunque, erano già attive in strada)