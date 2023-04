Allerta gialla per i temporali in tutte le Marche: pioggia battente fino a lunedì (compreso)

Pioggia battente dalle ore 14 in poi, il maltempo ritorna prepotentemente lungo tutta la nostra regione: allerta verde e gialla nelle Marche. Allerta gialla (il secondo grado di pericolo nella scala da 1 a 4) per i temporali in tutte le Marche fino alle ore 24 di oggi. A questa si somma l'allerta verde per criticità idraulica e idrogeologica sempre su tutta la regione. Il maltempo persisterà - come da previsioni della Protezione Civile delle Marche - almeno fino alla giornata di lunedì.

Le previsioni fino a stasera 13 aprile 2023

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con parziali schiarite dal tardo pomeriggio. Precipitazioni sparse fino al tardo pomeriggio, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in spostamento dal comparto montano verso la fascia costiera. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti moderati sud-occidentali, a tratti forti nelle zone interne. Mare da poco mosso a mosso.

Le previsioni per il 14 aprile 2023

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni deboli fenomeni sparsi dalla mattinata, anche a carattere di rovescio. Limite delle nevicate attorno ai 1500-1600 m. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Venti deboli, a tratti moderati, da sud-ovest nelle zone interne e da sud-est lungo la costa. Mare inizialmente poco mosso, con moto ondoso in graduale intensificazione fino a molto mosso