Un martedì 17 da allerta idrogeologica gialla nelle Marche. Pioggia e vento forte: si salva solo una zona

Allerta gialla, per tutta la giornata di martedì 17 gennaio 2023, nelle Marche. È la criticità idrogeologica quella che spaventa di più su 5 dei 6 quadranti in cui è suddivisa la nostra regione. Resta esclusa, al momento, solo la zona della Riviera delle Palme. Per tutto il resto è pericolo giallo, ovvero un avviso di ordinaria criticità con cui la Protezione Civile anticipa fenomeni meteo localizzati e intensi o diffusi non intensi anche persistenti. Resta sempre l'allerta verde, invece, per i temporali che per la criticità idraulica. Nell'entroterra pesarese e ascolano, invece, persiste anche il forte vento.

Per martedì 17 gennaio

Nel dettaglia è previsto cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, più abbondanti sul settore interno della regione dove tenderanno ad essere persistenti. Limite delle nevicate inizialmente attorno ai 1.000-1.100 metri, in risalita fino a 1.600-1.700 m in mattinata ed in successiva discesa fino ai 1.200 m della serata. Temperature in lieve diminuzione. Venti moderati sud-occidentali, forti nelle zone montane. Mare mosso