Arquata del Tronto, due scosse di terremoto nel giro di 8 minuti. Peggio solo a Barberino dove la terra ha tremato 20 volte in 4 ore

ARQUATA - Doppia scossa di terremoto, oggi, ad Arquata del Tronto nel giro di 8 minuti: 2.1 alle 18.03 e 2.6 alle 18.11, rispettivamente a una profondità di 11 e 12 km. In realtà sono stati 4 i movimenti tellurici registrati nel giro di pochissimo tempo anche se per due scosse la magnitudo è stata lieve. In generale non si registrano danni né problemi di alcun genere ma quando le scosse aumentano di intenistà e sono così ravvicinate, nella zona di Arquata, l'attenzione è massima.

Al Mugello 20 scosse

Peggio numericamente, in giornata, solo a Barberino del Mugello dove si sono segnalate 20 scosse nel giro di 4 ore ma dove l'intensità più elevata ha toccato l'1,9.