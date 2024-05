Festa della mamma per sempre meno donne. Colpa (anche) dell'infertilità: «Ecco quando preoccuparsi e cosa fare»

A maggio si celebra la Festa della Mamma. Un momento che assume un significato ancora più profondo, alla luce delle difficoltà di molte donne nell’affrontare l’infertilità e l'impossibilità di avere figli. L’Italia, infatti, si trova di fronte a una delle sfide demografiche più significative della sua storia recente. Secondo i dati dell'ISTAT del 2023, il tasso di natalità nel Paese si attesta a soli 1,18 figli per donna di cittadinanza italiana, posizionando l'Italia tra i paesi con la minore natalità in Europa. Parallelamente, più del 15% delle coppie italiane affronta problemi di fertilità, come riportato dal Ministero della Salute. Questi dati, alquanto preoccupanti, delineano uno scenario futuro in cui la popolazione italiana potrebbe subire un significativo declino demografico. Secondo le proiezioni dell'ISTAT, se i trend attuali dovessero persistere, la popolazione italiana potrebbe scendere da 59 milioni nel 2022 a 45,8 milioni nel 2080, con una diminuzione graduale nel corso degli anni.