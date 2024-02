Terremoto, sei scosse in 53 minuti ad Arquata del Tronto: torna (dopo 2 mesi di calma) l'incubo dello sciame sismico (per fortuna lieve)

ARQUATA DEL TRONTO - Sei scosse una dietro l'altra ad Arquata del Tronto nel giro di 53 minuti. E' accaduto oggi, 18 febbraio 2024, all'ora di pranzo (tra le 13.23 e 14.16). Per fortuna la magnitudo ha toccato un massimo di 2.5 alle 13.25 a 12 km di profondità.

Il ritorno dello sciame sismico

Riprende lo sciame sismico nella regione Marche. E la notizia non sta tanto nell'intensità, bassa per gli standard della zona, delle scosse ma perché era da tempo (dalla metà dello scorso dicembre) che non si rilevava una attività sismica così frequente in questa area.