ASCOLI La designazione di Emiliano Orsini alla presidenza di Confindustria nazionale potrebbe rimescolare gli equilibri anche in ambito di confederazioni marchigiane. Confindustria Ascoli, ad esempio, con il presidente Simone Ferraioli in testa, è stata l'unica nella regione a puntare sulla candidatura di Orsini fin dal primo istante, mentre le altre hanno virato su Garrone e Gozzi che poi si sono ritirati durante la corsa alla presidenza.

L’alleato

Quindi Orsini sa che nelle Marche potrà contare già su un valido alleato, al di là che dopo la nomina ufficiale, sarà il presidente di tutti gli imprenditori italiani. Ma su questa vicinanza politica , gli industriali ascolani fanno molto affidamento, sperando che possa essere riconosciuta, non solo strategicamente, nel sostegno alle loro proposte, ma chissà, anche in futuro negli organigrammi dell'organizzazione imprenditoriale a tutti i livelli. La carriera di Emiliano Orsini ha spiccato il volo dieci anni fa quando divenne amministratore delegato della Sistem.

Il terremoto

I conflitti sulla mission aziendale lo spinsero a presentare le dimissioni, salvo poi essere richiamato proprio dal padre, che gli affidò l’azienda. Con lui alla guida la Sistem Costruzioni è diventata leader nel settore del legno. Orsini conosce anche il nostro territorio poichè si è impegnato nella ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto, in Abruzzo, Emilia Romagna e Marche. L’azienda ha avuto un ruolo importante anche nella realizzazione di infrastrutture per Expo 2015. Oggi il suo gruppo, fattura oltre i 110 milioni di euro, è composto da altre 15 società, con uffici in Centro-America, ha come partner Ferrari, Lamborghini, Maserati.