Visso e Arquata, il ministro dello Sport Andrea Abodi e il commissario Castelli presenti per la posa della prima pietra del nuovo palazzetto

VISSO - Appuntamento alle 17.30, a Palombare di Visso, con il ministro dello Sport e Giovani Andrea Abodi. Domani, mercoledì 7 febbraio, al termine della cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo Palazzetto dello Sport di Arquata del Tronto (Ap), il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il Commissario Straordinario al sisma 2016, Guido Castelli, si recheranno a Visso (Macerata) per presenziare all’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione della struttura sportiva. L’appuntamento è previsto alle ore 18 in località Palombare (nei pressi del distaccamento dell’Arma dei Carabinieri del Comune).

Struttura polivalente

Il nuovo edificio sarà una struttura polivalente per attività sociali e di protezione civile. Uno nuovo luogo per le attività sportive e aperto alla comunità, privo di barriere architettoniche. L’impianto è conforme alle norme CONI per quanto concerne l’impiantistica sportiva, e ai regolamenti tecnici e di omologazione della federazione sportiva FIPAV.