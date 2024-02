Sisma 2016, il 7 febbraio ad Arquata la posa della prima pietra del nuovo palazzetto dello sport alla presenza di Abodi e Castelli. I rendering

Sostituire la paura di quegli attimi con la gioia di un gol o di un canestro, far sì che la solitudine lasci il passo all’aggregazione e alla socialità. Dopo aver inaugurato a novembre scorso l’undicesima opera post Sisma 2016, la Croce Rossa Italiana torna nelle zone duramente colpite dal terremoto del Centro Italia per dare un ulteriore segnale del suo continuo impegno a favore delle comunità messe in ginocchio da quella terribile catastrofe.