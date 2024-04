RIPATRANSONE Chiesa di San Filippo a Ripatransone, arriva l’ok della Conferenza dei servizi permanente per il progetto di miglioramento sismico del valore di 1,7 milioni di euro. «Il miglioramento sismico della chiesa di San Filippo rafforzerà un luogo caro alla comunità di Ripatransone – dichiara Guido Castelli, commissario alla Riparazione e Ricostruzione sisma 2016 -. Desidero per questo ringraziare il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, l’Ufficio speciale ricostruzione e il vescovo Carlo Bresciani. Insieme stiamo portando avanti il cambio di passo nella ricostruzione delle chiese del territorio».

APPROFONDIMENTI LA RAZZIA Rubano denaro e un tablet in un’auto parcheggiata. Il furto in pieno giorno, scatta l’allarme a Spinetoli IL CASO Morti sospette all’interno della Rsa di Offida: la Procura fa ricorso in Cassazione sull'assoluzione di Wick

I danni

In particolare l’edificio, costruito tra il 1680 e il 1722, ha subito gravi danni a seguito del sisma del 2016 che ha provocato lesioni sulle pareti e sulle volte, oltre a danni agli apparati decorativi interni. Nel dettaglio il progetto prevede interventi strutturali come l’inserimento di un cordolo perimetrale, la ricostruzione della copertura in legno lamellare, il consolidamento delle volte e del campanile, oltre a lavori di restauro per le superfici e gli apparati decorativi. Intanto continuano i lavori di rifacimento delle strade della rete viaria comunale di Ripatransone.

«Dopo gli interventi già attuati nel 2023 - spiega il sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi - di recente sono stati completati i lavori della sovrastrutture e sistemazione del versante presso la strada di contrada da San Gregorio, in zona Trivio». Si è trattato, infatti, di lavori di carattere strutturale che hanno riguardato, oltre alla sistemazione del fondo anche del sottofondo e della sede stradale. L'intervento era ricompreso all'interno del piano complessivo di rifacimento di dieci strade della rete viaria comunale per un importo complessivo di 996mila euro.

I fondi

La somma è stata interamente finanziata su decreto del Ministero dell’interno del 2021 in relazione ai contributi da destinare ad investimenti di messa in sicurezza di aree interessate da dissesto idrogeologico per i quali il Comune di Ripatransone aveva presentato esplicita domanda.