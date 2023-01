Previsioni meteo nelle Marche: pioggia e neve, ecco dove. Scatta l'allerta verde in tutta la regione

L'allerta è verde e quindi, in teoria, non sono previsti pericoli. Ma la storia recente insegna che il meteo può essere a tratti imprevedibile così come la fragilità del nostro territorio. Per tutta la giornata di domani, nelle Marche, sarà allerta verde per i temporali, per la criticità idrogeologica e quella idraulica con contorno di forti raffiche di vento.

Pioggia continua sulla costa, neve sui rilievi appenninici

Pioggia sulla costa e neve sugli Appennini per due giorni. Temperature che oscillano tra i -5 del Monte Prata e i 18 di Osimo. Poi - secondo quanto riporta la Protezione civile delle Marche - la permanenza di un minimo barico sull'Italia continuerà a mantenere condizioni di tempo perturbato con temperature in calo per l'ingresso di aria più fredda dall'Europa nord-orientale.

Lunedì 16 gennaio 2023

Cielo al mattino nuvoloso con temporanei addensamenti cumuliformi, seguiranno parziali schiarite nelle ore centrali della giornata e un nuvo aumento della copertura dal pomeriggio per nubi stratificate



Martedì 17 gennaio 2023

Precipitazioni: durante la notte ed al mattino sparse anche a carattere di rovescio con limite delle nevicate attorno ai 1300m. Dalla serata ripresa delle piogge deboli e diffuse nelle zone montane e alto-collinari centro-meridionaliTemperature minime in aumento e massime stazionarie Venti sud-occidentali moderati o tesi con raffiche fino a burrasca forte o tempesta nelle zone montane e fino a burrasca sulla fascia collinare centro-settentrionaleMare mosso

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulle zone interne. Precipitazioni diffuse, più insistenti sulle zone appenniniche, con fenomeni anche a carattere di rovescio. Limite delle nevicate inizialmente attorno ai 1200m, in salita vero i 1600m durante la giornata, per poi scendere di nuovo dalla serata. Temperature in diminuzione Venti sud-occidentali di brezza tesa o moderati con raffiche fino a vento forte o burrasca sulle zone montane. Mare mosso.