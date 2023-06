Nuova allerta (gialla) per il centro-nord delle Marche: ecco le previsioni del tempo

Sesta allerta meteo nelle Marche in pochi giorni. Il nuovo messaggio di allertamento, a cura della Protezione Civile regionale, riguarda il centro-sud delle Marche fino alle ore 24 di domani. Sarà allerta gialla (la seconda nella scala dell'allerta meteo dopo quella verde e prima dell'arancio e rosso) nelle province di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli ma la pioggia e il cielo coperto faranno compagnia a tutti i marchigiani.

Previsioni meteo per sabato 10 giugno 2023

Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso per nubi medio-basse stratificate e addensamenti cumuliformi

Precipitazioni dalla mattinata sparse anche a carattere di temporale localmente di forte intensità in particolare sulla fascia collinare e basso-collinare centro meridionale . Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio

Temperatur minime in lieve aumento e massime in diminuzione Venti di brezza leggera o tesa sud-occidentali in rotazione da nord nel pomeriggio. Mare quasi calmo al mattino e poco mosso nel tardo pomeriggio.