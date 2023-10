Marche Connect, serata confronto a Rimini per il fuori fiera TTG: offerta sempre più attrattiva

Networking e confronto: le Marche comunicano insieme per una offerta sempre più attrattiva anche grazie a Marche Connect. Ieri sera (12 ottobre), oltre 100 ospiti presenti per una serata di confronto e presentazione di numerose attività e realtà della regione Marche all’Hotel Ambasciatori di Rimini, grazie alla cena di gala “fuori fiiera TTG” “Let’s Marche. Vieni a scoprire le Marche. Live and discover the Marche region” promossa dall’associazione Inside Marche Live che riunisce i principali operatori dell’incoming delle Marche.

L'incontro

«Una importante occasione per incontrarsi, per incontrare amministrazioni e partner e anche per far conoscere alla stampa italiano ed internazionale ospite cosa la nostra Regione può offrire, dal mare alla montagna, dalle città ai borghi, passando da cultura, arte, a attività outdoor e gastronomia» spiegano Federico Scaramucci e Emanuele Piunti presidente e vice presidente dell’associazione. «Dobbiamo essere fieri di promuovere la regione Marche, un luogo secondo a nessuno. Deve essere un lavoro fatto insieme per voltare pagina, perché ci sono tutte le caratteristiche per un grande successo puntando sull’indoor dei turisti e l’outdoor delle imprese» ha sottolineato Marco Bruschini, direttore generale dell’agenzia regionale per il turismo e l’nternazionalizzazione (ATIM).

Un momento di incontro, dunque, che ha visto la presenza di numerosi comuni del territorio, partner di progetto: Matteo Ricci sindaco di Pesaro; Massimo Olivetti, primo cittadino di Senigallia; Antonella Marchetti vicesindaco di Acqualagna; Etienne Lucarelli, assessore al turismo di Fano; Sabrina Santelli, assessore al turismo di Pergola; Roberto Cioppi, assessore al turismo di Urbino; Gianluca Carrabs con il libro Italia del tartufo. Presenti anche Stefano Fiorelli e Alessandro Ligurgo per Assoviaggi Confesercenti , Claudio Dell’Accio del gruppo Travel Quotidiano e Giacomo Braccioni direttore della BCC di Fano.

Plurale sì, ma come punto di forza

Le Marche, una regione al plurale che deve usare al meglio questa pluralità per fare gioco di squadra, una collaborazione che deve riguardare una sinergia tra pubblico e privato: questo un concetto rimarcato dagli ospiti delle amministrazioni del territorio.

Focus sul tartufo

C’è unanimità di intenti «è necessario promuovere i fornitori attraverso la comunicazione istituzionale. Quando Comuni e Regione fanno promozione si devono indicare i fornitori dei servizi di cui si parla per aiutare l’utente ad arrivare al fornitore locale, per non perderlo» ha sottolineato Claudio Dell’Accio del gruppo Travel Quotidiano.

Un importante focus è stato fatto sul tartufo, re del bosco, diamante della tavola, in questi mesi nel periodo di sua massima espressione. Eccellenza di numerosi comuni, da Acqualagna ad Apecchio che proprio in questi mesi propongono eventi dal rilievo nazionale. È stata l’occasione per presentare il progetto Marche Connect, piattaforma scelta dalla Regione Marche, che ha inserito il portale come progetto pilota di piattaforme digitali per implementare la digitalizzazione degli operatori del turismo che conterrà oltre 1000 prodotti dedicati alle Marche: pacchetti, esperienze, tour, immediatamente disponibili sia per gli operatori che per il cliente finale (quindi sia b2b che b2c) e sarà collegata con il sistema digitale regionale e di conseguenza con il tourism digital hub di italia.it attraverso il nuovo sistema dell'interoperabilità. Permetterà di avere in un unico portale proposte a disposizione di 80mila agenzie e tour operator in USA, Canada, Brasile, UK, Australia e molti altri paesi, grazie alla partnership con Chameleon Global.

Il premio

Alla fine della serata è stato consegnato il tradizionale premio Inside Marche Live che è stato assegnato a Marco Buschini, direttore di ATIM agenzia del turismo che insieme all’Aeroporto di Ancona ed all’amministratore delegato Alex D’Orsogna stanno rilanciando questa importante infrastruttura grazie a nuovi voli in Italia ed in Europa. Menzione speciale per Federica Silenzi, travel blogger marchigiana per aver promosso e comunicato le Marche in Italia e nel Mondo.