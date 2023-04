Uomini e Donne, Armando in lacrime e Maria De Filippi lo consola: «Di me dicevano che gestivo i parcheggi di Roma...»

Armando Incarnato, cavaliere di Uomini e Donne, è finito al centro di una grossa bufera mediatica dopo alcune accuse di Aurora Tropea nei suoi confronti. Insinuazioni che hanno mandato su tutte le furie Armando, che si è scontrato duramente anche con Gianni Sperti. Dopo accesi dibattiti a centro studio, è la stessa conduttrice, Maria De Filippi, a cercare di mediare tra Armando e Gianni. Il confronto viene anticipato da un filmato che mostra il cavaliere in lacrime. Ma... procediamo con ordine.

L'aneddoto di Maria: «Dicevano che gestivo i parcheggi di Roma»

Il motivo è ben chiaro: Armando non accetta di essere infangato con menzogne che a suo avviso non hanno motivo di esistere. Non tollera che gli si venga detto che ha fatto altri provini, come per esempio il Grande Fratello. «Io non credo di meritare tutte queste insinuazioni. Nella mia vita ho sempre dimostrato con i fatti che posso fare a meno di tutto ma non della mia dignità», ha spiegato il cavaliere in lacrime. Maria De Filippi ha tentato di smorzare la tensione raccontando un aneddoto: «C'è stato un periodo in cui qualcuno ha messo in giro la voce che gestivo i parcheggio del centro di Roma. C'erano persone che mi chiamavano per sapere come come ottenere un permesso e accedere in centro storico... mica ho fatto una conferenza stampa per smentire...»

Le parole di Gianni Sperti

L'opinionista Gianni Sperti poi ha cercato di spiegare ad Armando che quando si partecipa a programmi televisivi come Uomini e Donne è impossibile non essere sotto i riflettori. «A tutti piace un po' di visibilità, amettilo. Ora stai contestando il fatto che tu venga messo in discussione. Ma io sono qui ad esprimere la mia opinione e se penso che tu sia pronto per una storia d'amore ma non vedo alcuno sprono, lo dico», ha spiegato Gianni. E poi, ha aggiunto: «Io non ho nulla contro di te, mi alzo e ti stringo la mano, ma non cambia la mia idea».

Sembrerebbe quindi che i due dopo il confronto si siano concessi una tregua ma la dama, Aurora Tropea è ritornata allo scontro. La puntata quindi si è conclusa a polemica ancora aperta.