L'Ascoli naufraga al Tombolato e i tifosi chiedono un confronto in autogrill: «Serve impegno per la maglia»

ASCOLI- I tifosi dell'Ascoli hanno chiesto un incontro con la squadra in un autogrill vicino Bologna sull'A14 per chiedere conto della brutta sconfitta con il Cittadella che è costata la panchina all'allenatore Cristian Bucchi.

Il confronto

Sull'autobus bianconero non c'erano dirigenti bianconeri salvo il team manager e ovviamente non c'era Bucchi. Il confronto non è stato acceso ma i tifosi hanno chiesto ai calciatori bianconeri maggiore impegno in campo per recuperare il terreno perso ora che la classifica è diventata pericolosa per il Picchio.