Roberto Mancini nuovo Ct dell'Arabia Saudita: annuncio imminente. E Riad si prepara ad accoglierlo in grande stile

ANCONA La firma dell'ormai ex Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini sul contratto da nuovo Commissario tecnico dell’Arabia Saudita sarebbe imminente. Così come l'annuncio in programma nei primi giorni della prossima settimana a Riad, in grande stile. Addirittura c'è chi parla di nero su bianco già per la serata di oggi, 26 agosto.

LEGGI ANCHE: Il governatore Francesco Acquaroli: «Gimbo una leggenda, ma Mancini resta testimonial»

I primi dettagli

Mancini guadagnerà una cifra complessiva di 50 milioni di euro netti con possibilità di salire a 60 milioni attraverso bonus legati sia alla prossima Coppa d'Asia sia ai Mondiali del 2026 che si disputeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico.