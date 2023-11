L'avvocato scrive: «Così diffamate Intrieri». Il direttore del Corriere Adriatico risponde: «Fatti, altro che prevenuti»

In nome e per conto del Dott. Gaetano Francesco Intrieri, la presente al fine di rappresentare e chiedere quanto segue. Con notizia apparsa sul vostro quotidiano, la giornalista Martina Marinangeli, per l’ennesima volta, si è fatta lecita fare riferimento all’attuale Ad della Compagnia Aeroitalia srl, come colui che «nel 2003 aveva avuto una condanna a 2 anni e 4 mesi per bancarotta fraudolenta per il fallimento della compagnia area Gandalf di cui era amministratore delegato» al fine di stigmatizzare le affermazioni di stima rese dal direttore dell’Atim Bruschini e dall’Ad D’Orsogna. Fino ad oggi il Dott. Intrieri non ha inteso procedere nei confronti del vostro giornale e soprattutto della Sig.ra Marinangeli. A ciò si aggiunga che il vostro giornale ha anche divulgato una notizia totalmente infondata circa la presunta ricezione di una diffida Enac. Per tali motivi, si chiede che le notizie apparse sul Corriere Adriatico, sopra richiamate, vengano immediatamente rettificate, sia con riferimento alla diffamante diffusione della notizia di cronaca pregressa finalizzata a gettare discredito sul Dott. Intrieri, sia con riferimento allo strumentale accostamento della figura del Dott. Intrieri con il fallimento Club Air, avvenuto a distanza di oltre tre anni dalle dimissioni dello stesso Intrieri.



avv. Pietro Fusca

LA RISPOSTA DEL DIRETTORE GIANCARLO LAURENZI

Oltre a tutto quello che abbiamo visto, sentito e volato Aeroitalia si è specializzata in altri capolavori come inviare richieste di rettifica che confermano tutto. Negli scritti della collega Marinangeli non ci sono diffamazioni ma solo sentenze di tribunali passate in giudicato (Intrieri condannato per bancarotta fraudolenta per il fallimento della compagnia aerea Gandalf, sentenza poi condonata) e impeccabili constatazioni: nel 2007 l’allora direttore generale di Aerdorica Morriale (successivamente condannato a 2 anni per peculato e a 5 di carcere per appalti pilotati) aveva firmato un’intesa con la compagnia aerea Club Air di cui nel frattempo Intrieri era diventato ad (come nell’horror di Stephen King: a volte ritornano) per attivare 12 destinazioni per 85 collegamenti. L’accordo non prenderà mai forma e presto arriverà l’addio al Sanzio (vi ricorda qualcosa?).

Il direttore Giancarlo Laurenzi

Per la cronaca: un anno dopo l’Enac ritira la licenza di volo a Club Air (Intrieri ancora sulla tolda di comando) che nel 2009 fallisce (Intrieri già altrove). Quanto alla minaccia di diffida da parte dell’Enac sui voli di continuità era così presunta che lunedì è puntualmente arrivata, ma solo a sentirne il sibilo Intrieri aveva già fatto marcia indietro con una promessa che suonava come una visione: onoreremo l’impegno fino al 2024 e anche oltre. D’altronde Intrieri ha avuto il passaggio più luminoso della carriera come consulente di grido di un altro visionario, l’allora ministro dei Trasporti Toninelli, quello che nel 2018 spiegò alla commissaria Ue Bulc che troppe merci passavano su gomma dal tunnel del Brennero, traforo ovviamente mai esistito. Stendiamo un velo pietoso sulla stima di D’Orsogna e Bruschini per lo stesso Intrieri che la Marinangeli osa scalfire, prevenuta e malfidata: serve coraggio a sostenere la tesi, quasi come quello che serve ad Aeroitalia a volare ancora nelle Marche. Una scelta giusta Intrieri aveva fatto, una tantum: togliere il disturbo. Non cambiare idea eviterebbe se non altro di riscrivere la teoria sul calcolo delle probabilità.