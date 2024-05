ANCONA La pattuglia dei 22 temerari a caccia di uno scranno dorato a Bruxelles. Tanti sono i marchigiani che, da qui alla chiamata alle urne dell’8 e 9 giugno, si sfideranno sul complicato campo delle elezioni europee. In una circoscrizione come quella del Centro Italia che, oltre a noi e l’Umbria, annovera pesi massimi come Toscana e Lazio, far eleggere qualcuno è quasi impossibile. E infatti non ci riusciamo da 20 anni esatti. Questa volta, però, i borsini danno buone quotazioni al consigliere regionale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli, spinto dal vento favorevole che soffia sul partito. Ma in realtà per molti dei candidati questa consultazione ha un sapore più glocal: guarda sì all’Europa, ma sottende un orizzonte declinato sui confini regionali.

Le dinamiche

Comunque finisca la partita, sia che riusciamo ad eleggere un europarlamentare marchigiano o torniamo a casa a mani vuote come da tradizione, gli equilibri politici ne risentiranno in entrambe le metà campo. Nel centrodestra, la sfida è per la medaglia d’argento: posto che in termini di voti FdI arriverà primo per distacco, Forza Italia potrebbe scavalcare la Lega. E se ciò accadesse, il Carroccio made in Marche (non solo quello nazionale) andrebbe in pezzi, rimettendo in discussione anche i suoi vertici. Il declino inesorabile del partito iniziato con le Politiche del 2022 raggiungerebbe il suo punto più basso e la forza dei numeri in Regione, figlia dell’exploit del 2020, perderebbe ogni valore. I candidati della Lega Mirco Carloni e Anna Menghi dovranno fare i salti mortali per contribuire con il proprio bagaglio di voti. Soprattutto il deputato ed ex assessore regionale, che vuole dimostrare al partito il suo peso specifico nelle Marche.

Le due metà del cielo

Ragionamento non molto diverso da quello che, nell’altra metà campo, stanno facendo i dem Matteo Ricci e Alessia Morani, a cui si è aggiunto last minute - su espressa richiesta della segretaria nazionale Elly Schlein - Michele Franchi. Una mossa, quella di mettere in campo anche il “terzo incomodo”, letta da molti come un tentativo di depotenziare il sindaco uscente di Pesaro. Per Ricci e Morani, le Europee rappresentano le primarie di partito per scegliere il futuro candidato governatore e, anche in questo caso, il risultato elettorale potrebbe modificare gli equilibri interni al Pd regionale. Al momento, l’ex deputata è nella maggioranza del partito, mentre Ricci guida, di fatto, la minoranza: se però la fascia tricolore dovesse ottenere un risultato particolarmente favorevole in termini di voti, lasciando indietro l’avversaria, quella stessa minoranza avrebbe una bella freccia al suo arco per iniziare ad avanzare richieste (e pretese). Al netto del duello interno, il Pd dovrà vedersela anche con un nemico-amico esterno: il Movimento 5 Stelle. Nel 2019 le Europee non furono affatto clementi con i pentastellati, che videro fortemente ridimensionato il proprio consenso.

Ora danno l’assalto ai dem pescando nello stesso bacino elettorale e tentando un sorpasso tutt’altro che semplice. Nelle Marche tenteranno l’impresa gli ex parlamentari Mirella Emiliozzi e Sergio Romagnoli. Le altre sei liste in corsa avranno come principale competitor la soglia di sbarramento, che alle Europee è del 4%. Parliamo dell’Alleanza Verdi Sinistra (che pure è riuscita a schierare nomi di peso a livello nazionale), il tandem Azione/Movimento repubblicani europei, Stati Uniti d’Europa, che unisce Italia viva e +Europa, Libertà di Cateno De Luca, Pace Terra e Dignità di Michele Santoro, Democrazia sovrana popolare di Marco Rizzo e, last minute, Alternativa popolare di Stefano Bandecchi. La pattuglia dei kamikaze è ai box: la corsa può cominciare.