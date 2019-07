Fermo Pesca a due tempi: Ancona dal 29 luglio S. Benedetto da Ferragosto

di Emidio Lattanzi

ANCONA - Fermo pesca, inizia il conto alla rovescia. Da lunedì si fermeranno le barche nel Nord delle Marche mentre, a metà agosto, tra poco più di due settimane, lo stop sarà esteso a tutto il resto della Regione.Precisamente la zona di Pesaro, Fano e Ancona si fermerà dal 29 luglio al 27 agosto mentre quella tra San Benedetto e Termoli vedrà le barche spegnere i motori il 15 agosto e non poterli riaccendere prima del 13 settembre. Ancora una volta in anticipo rispetto alla costa tirrenica che vedrà lo stop entrare in vigore soltanto tra settembre e ottobre.