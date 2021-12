Covid, il "rimbalzo" dopo il Ponte fa schizzare a 631 i positivi nelle Marche: più di duecento in una provincia/ I dati delle regioni

ANCONA - Emergenza Covid, boom di positivi nelle Marche. Il "rimbalzo", dopo i giorni legati al Ponte dell'Immacolata ed i relativi numeri più bassi, era in qualche modo atteso, ma il report giornaliero desta comunque impressione. Oggi, venerdì 10 dicembre, il Gores ha infatti segnalato 631 positivi, il 16,5% dei 3.825 tamponi nuove diagnosi analizzati. torna a salire l'incidenza settimanale, che arriva a 184,36 casi ogni 100mila abitanti. A trainare i casi è la provincia di Ancona (233), seguita da Ascoli Piceno (138); Pesaro Urbino (93), Fermo (87) e Macerata (68); sono i casi provenienti da fuori regione.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Vaccini bluff iniettati a 56 pazienti, inchiesta chiusa: il medico... L'EMERGENZA A Marche Nord il maggiore carico dei malati Covid, più...

«Noi, fantasmi del Covid. Nessuno ci fa i tamponi». Famiglia vaccinata ma positiva scrive ad Acquaroli: «Per il Green pass siamo sani»

I contagi per classe di età

Contagi a tre cifre per le fasce d'età più colpite, sempre le stesse, dalla quarta ondata della pandemia Covid. Sono quelle tra 45 e 59 anni (174) e quella tra 25 e 44 (159) quelle con più positivi, ma continua a preoccupare anche il diffondersi del virus tra i bambini da 6 a 10 anni (68). Dei 631 positivi di oggi, 151 erano sintomatici, 218 dovuti a contatti domestici, 140 a contatti diretti con un positivo, 16 in ambito scolastico, 3 in mabito lavorativo, 7 in ambito di vita/socialità, uno ciascuno negli ambiti assistenziale e sanitario; per 89 casi sono in corso gli approfondimenti epidemiologici.

Martina uccisa dal Covid a 14 anni, il dolore della nonna: «Col vaccino forse si sarebbe salvata»

++++++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++++++++++++

I DATI DELLE REGIONI

Ultimo aggiornamento: 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA