Roma, Milano e Napoli: Aeroitalia assicura le rotte fino al 31 marzo

Voli di continuità garantiti almeno fino al 31 marzo al Sanzio: se ne occuperà ancora Aeroitalia, che ha comunicato la proroga fino a fine mese dell'operatività dei voli sulle tratte Ancona-Roma, Ancona-Milano e Ancona-Napoli. Il termine concordato con l'Enac, prima di abbandonare il Sanzio, era fissato al 16 marzo, ma la compagnia guidata da Francesco Gaetano Intrieri ha deciso di continuare per altre due settimane, in attesa dell'esito o della procedura di urgenza indetta dall'Enac per garantire la continuità territoriale delle Marche, con 10 voli giornalieri.

Il grafico con le offerte di SkyAlps e Aeroitalia (dopo il 31 marzo)

Per prenotazioni e informazioni, i voli sono disponibili sul sito web ufficiale della compagnia. Oggi dovrebbe essere nota la proposta migliorativa di SkyAlps, dopo che Regione Marche aveva dichiarato inaccettabile la prima offerta, limitata alle tratte per Roma e Milano, che non prevedeva voli di andata e ritorno in giornata