Il viaggio di nozze può attendere, con i tempi lunghi dei rinnovi e del rilascio di nuovi passaporti. A Pesaro, a un promesso sposo, è capitato di vedersi fissare un appuntamento in questura a dicembre prossimo, decisamente fuori tempo massimo. Le attese per ottenere un appuntamento, da un nostro sondaggio empirico nei siti web delle cinque questure marchigiane, spaziano dai 2 ai 9 mesi. Ma in caso di necessità documentate, come quel futuro sposo pesarese, agli sportelli si prodigano con le procedure d’urgenza. E c’è sempre l’opportunità di usufruire degli Open days, le aperture straordinarie che i questori programmano appena possono, o di sperare che qualcuno rinunci e così - a forza di clic - si trova uno slot libero in tempi brevi. Ma non sempre chi chiede un passaporto ne ha davvero tanta urgenza. Alla questura di Ancona di recente hanno fatto il conto delle giacenze: 800 passaporti pronti e non ritirati.

