A14 chiuso tutta la notte un tratto marchigiano per smaltire i danni derivanti da un incidente. Ecco quale

ANCONA -Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di questa sera, lunedì 18, alle 5:00 di martedì 19 settembre, sarà chiusa la stazione di Fermo Porto San Giorgio, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona.

LEGGI ANCHE: Realizzati a Fano 60 chilometri di nuove piste ciclabili. Il sindaco: «Abbiamo promosso un cambio di mentalità»

L'alternativa consigliata

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pescara: Pedaso; in uscita per chi proviene da Ancona: Porto Sant'Elpidio.